الصين تقيّد تنقلات نصف مليون شخص قرب بكين

المصدر: عواصم ■وكالات

فرضت السلطات الصينية قيوداً على التنقل تطال قرابة نصف مليون شخص قرب بكين، أمس، ضمن تدابير منع تفشي موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد، شملت حملة فحوص واسعة النطاق تتعقب المخالطين للمصابين، وإغلاق أجزاء من العاصمة.

وسجلت 21 إصابة جديدة بالفيروس في الساعات الـ24 الأخيرة في بكين، وفق اللجنة الوطنية للصحة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 158 منذ رصد بؤرة جديدة، الأسبوع الماضي، بعد أشهر من عدم تسجيل عدوى محلية.

ورُصدت إصابة في مدينة تيانغين، واثنتان في مقاطعة هوبي المحيطة ببكين، ما دفع بالسلطات إلى فرض قيود على التنقل في منطقة أنشين، التي تعد 460 ألف نسمة، وحظرت معظم حركة المرور من وإلى المنطقة.

وسيُسمح لعربات النقل الضرورية بدخول أنشين (150 كلم عن بكين)، فيما يُسمح للسيارات الحكومية بالدخول والخروج من المنطقة إذا كانت تحمل إذناً بذلك، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وتقوم بكين بجمع قرابة 400 ألف عينة يومياً في حملة للكشف عن أي إصابات بـ«كوفيد-19»، وسط قلق من أن تتسبب البؤرة الجديدة في موجة ثانية من الوباء في الصين، بعد أن تمكنت إلى حد كبير من احتواء العدوى منذ ظهور الفيروس في مدينة ووهان بوسط البلاد، أواخر العام الماضي.

وأمس، كان عشرات الأشخاص ينتظرون دورهم للخضوع للفحص أمام استاد العمال في وسط بكين.

وقالت بانغ، وهي بائعة في الـ25: «كنت أود في جميع الأحوال إجراء الفحص، ثم قال لي مديري إن جميع العاملين في المركز التجاري حيث أعمل يجب أيضاً أن يخضعوا للفحص»، مضيفة: «لا أمانع الانتظار، فهذا لمصلحة المجتمع».

وقال وانغ، كبير الطهاة في مطعم، إن مديره أرسله لإجراء الفحص، مضيفاً «عدد الزبائن كان محدوداً في الأيام الأخيرة، الناس يخافون من الخروج الآن».

وظهرت الإصابات الأخيرة في سوق شينفادي الكبير للبيع بالجملة في بكين.

وقال نائب مدير المركز الصيني لمكافحة الأوبئة، بانغ شينغهو، للصحافيين إن عدد رواد السوق يجعل «من الصعب السيطرة» على الوباء.

ولمنع تفشي الفيروس إلى مناطق خارج بكين، حض المسؤولون المواطنين على البقاء في المدينة، ومُنع أهالي مناطق تعد «متوسطة وعالية المخاطر» من المغادرة.

وتم إغلاق 11 سوقاً، وتعقيم الآلاف من متاجر تقديم الطعام والشراب، كما أغلقت المدارس مجدداً في المدينة.

ووضع نحو 30 مجمعاً سكنياً في الحجر الصحي، لكن المسؤولين قالوا إن القيود على التنقل لا تعني إجبار كل سكان المدينة على لزوم منازلهم.

وخضع مئات آلاف الأشخاص لفحص «كورونا» حتى الآن، لكن النقص في الأجهزة الغالية الثمن يتسبب في تأخر صدور نتائج الفحوص.

وأعلنت الصين، أمس، أيضاً عن أربع حالات إصابة لأشخاص جاؤوا من الخارج مع عودة المواطنين إلى البلاد.

وقال خبير علم الأوبئة في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وو تشون يوو: «تمت السيطرة على الوباء في بكين»، ‬‬وقال وو في مؤتمر صحافي اعتيادي إنه بحسب أرقام الحالات الأخيرة كان يوم 13 يونيو، هو ذروة التفشي الحالي.

وفي أوروبا أعلنت السلطات التشيكية إلغاء قيود وضع الأقنعة الواقية، اعتباراً من الأول من يوليو، باستثناء العاصمة.

وقال وزير الصحة، آدم فويتك للصحافيين، إن «الأوامر العامة بوضع أقنعة الوجه سيتم التخلي عنها في الأول من يوليو 2020، باستثناء مناطق يعد الوضع الوبائي فيها أسوأ».

ويعتزم الاتحاد الأوروبي إعادة فتح حدوده الخارجية مع بقية القارات، في الأول من يوليو، بشرط أن تستوفي الدول معايير صحية معينة. وأظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس «كورونا»، أن عدد الإصابات به حول العالم تجاوز 8.35 ملايين حالة، حتى صباح أمس. وأظهرت أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأميركية، أن إجمالي الإصابات بلغ ثمانية ملايين و351 ألف حالة.

كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز أربعة ملايين، فيما تجاوز عدد الوفيات 449 ألفاً.

وتتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل وروسيا والهند، والمملكة المتحدة وإسبانيا وبيرو وإيطاليا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمملكة المتحدة، وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا.

وسجلت السلطات الباكستانية 5358 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

من جانبها، أعلنت إندونيسيا، أمس، تسجيل 1331 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، هي أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات منذ بدء التفشي في البلاد.

وفي طهران أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس، ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس «كورونا» إلى 9272 حالة، بعد تسجيل 87 حالة وفاة جديدة.

- إصابات كورونا في العالم تتجاوز 8.35 ملايين، وإندونيسيا تسجل أكبر زيادة يومية.

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