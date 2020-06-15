الجيش المصري يؤسس ثاني أكبر مستشفى ميداني لـ"كورونا" في الشرق الأوسط

المصدر: متابعات - سمير سعيد

قالت شركة كيمياويات مصرية، أمس الأحد، إنها قامت بالمساعدة بتجهيز مستشفى ميداني ينشئه الجيش مخصص للعزل الصحي لمرضى فيروس كورونا، ويقع في مركز مصر الدولي للمعارض.

وقالت شركة "بروكيم للكيمياويات" إنها قامت بطلاء 40 ألف متر مربع بمواد خاصة، فيما نشرت صورا للمستشفى على صفحتها في موقع فيسبوك.

وبحسب مدير مركز الحق في الدواء المصري، محمد فؤاد، فإن سعة المستشفى تبلغ 3 آلاف سرير.

ولم يصدر أي تعليق رسمي على الصور المتداولة من وزارتي الصحة والدفاع المصريتين.

ووفقاً للرقم الذي ذكره مدير مركز الحق في الدواء المصري يصبح المستشفى المصري الثاني على مستوى الشرق الأوسط بعد المستشفى الميداني في دبي الذي يعد الأكبر في الشرق الأوسط، بسعة 3030 سريرا و800 وحدة للعناية المركزة.

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