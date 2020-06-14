الأردن يغلق 13 منشأة سياحية لعدم التزامها بالتدابير الوقائية

المصدر: عواصم - وكالات

أغلقت فرق التفتيش والرقابة التابعة لوزارة السياحة والآثار في الأردن 13 منشأة وأنذرت 50 أخرى، وأصدرت 11 مخالفة للمنشآت لعدم التزامها بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة.

وقالت الوزارة في بيان صحافي، أمس، أوردته وكالة أنباء الأردن (بترا)، إن لجان الكشف على المنشآت السياحية وعددها 12 لجنة كثفت جولاتها التفتيشية والرقابية خلال الفترة الماضية، حيث تم الكشف على 104 منشآت سياحية خلال الأيام الماضية ولغاية يوم أول من أمس الجمعة، وجرى اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين والذين لم يتقيدوا بالإجراءات والشروط والمحاذير التي وضعتها وزارة السياحة والآثار.

وأشارت الوزارة إلى أن الملاحظات التي رصدتها فرق التفتيش عند الكشف على 81 مطعماً سياحياً، و23 فندقاً، تمثلت في عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة لتقديم خدمة الأرجيلة وفي أماكن تحضير الطعام في بعض المنشآت، وعدم التقيد بوجود أجهزة لقياس الحرارة، وعدم ارتداء الكمامات والقفازات، وعدم الالتزام بمعايير التعقيم والنظافة والتباعد الجسدي والاجتماعي.

وأوضحت أن فرق التفتيش ستواصل عملها خلال الأيام المقبلة وستتوجه إلى الجنوب للكشف على جميع المنشآت السياحية هناك، داعية أصحاب المنشآت السياحية إلى الالتزام التام والتقيد بالدليل الإرشادي حفاظاً على سلامة منشآتهم والعاملين فيها وزبائنهم، والتعاون في نشر الوعي بأهمية الالتزام للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي السعودية أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل 3366 إصابة جديدة بكورونا و1519 حالة شفاء.

وسجلت الرياض 1089 حالة جديدة، وجدة 527، ومكة 310، والدمام 227.

كما بلغ إجمالي الإصابات 123308، ووصل مجمل حالات الشفاء 82548.

وفي الكويت أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس تسجيل أربع وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء مرض «كوفيد-19» الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 289 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس، عن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة عبدالله السند قوله، إنه تم تسجيل 514 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 35466 حالة.

ولفت إلى أن 176 مصاباً يتلقون الرعاية الطبية في العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق أمس، أن 834 مصاباً تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 25882.

وفي مسقط أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، أمس، تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في السلطنة إلى 99 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني اليوم، إنه تم تسجيل 1006 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 22077 حالة.

وأضافت الوزارة أن الإصابات تشمل 435 حالة لعمانيين، و571 لغير عمانيين.

وأشارت إلى أن 41 مصاباً تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 7530.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

وأعلنت وزارة الصحة في لبنان أمس، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 32 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحافي، أوردته «الوكالة الوطنية للإعلام»، إنه تم تسجيل 20 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 1442 حالة.

وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي بلغ 868.

وكان مجلس الوزراء اللبناني مدد التعبئة العامة في مواجهة انتشار فيروس كورونا حتى الخامس من يوليو المقبل.



الكويت تسجل 4 وفيات.. وسلطنة عُمان 1006 إصابات جديدة بفيروس «كورونا».

834 مصاباً تماثلوا للشفاء في الكويت، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 25882.

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إصابة جديدة بالفيروس في لبنان رفعت إجمالي العدد إلى 1442.

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