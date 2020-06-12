حزب ميركل يصوت لصالح طرد عضو بسبب عبارة نازية

المصدر: ماغدبورغ (ألمانيا) - د. ب. أ

صوت الحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، لصالح طرد عضو في الحزب بعد استخدامه لعبارة نازية محظورة في ألمانيا.

وكان العضو السابق في الحزب كتب في رسالة دردشة عام 2016 عبارة «هايل زيغ» (يحيا النصر)، وهو هتاف كان يُستخدم في التجمعات النازية.

تجدر الإشارة إلى أن استخدام هذه العبارة غير قانوني في ألمانيا الحديثة ويمكن أن يؤدي إلى غرامات وعقوبات أخرى.

وأكد الفرع الإقليمي للحزب في ولاية سكسونيا-أنهالت شرقي ألمانيا في بيان أنه اطلع على رسالة الدردشة، مضيفا أن قيادة الفرع صوتت بالإجماع على طرد العضو اليوم الجمعة.

وبحسب البيان، فإن الرجل ترك الحزب بمبادرة منه، متجاهلا الحاجة إلى المزيد من الإجراءات الداخلية.

وتأتي هذه الخطوة بعد نشر منشور على مدونة إلكترونية بعنوان «متطرفو الجناح اليميني في سكسونيا أنهالت»، حيث تم إعادة نشر الرسالة التي تبادلها مع مجموعة من المتطرفين.

ويتردد أن العضو السابق هنأ أحد الأعضاء في المجموعة بـ«مبروك، ويحيا النصر، أيها القائد!».

وقال الرئيس الإقليمي للحزب، هولغر شتالكنشت، في بيان: «مثل هذه التصريحات غير مقبولة داخل الحزب المسيحي الديمقراطي».

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