القبض على سعودي زوَّر تقارير طبية لوافدين يمنيين تفيد بخلوهما من "كورونا"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ألقت شرطة منطقة نجران السعودية القبض على مواطن سعودي، ووافدين يمنيين، استخدما تقارير طبية مزورة، تثبت خلوهما من فيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب الأمن العام السعودي.



ونقل «الأمن العام»، في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن المتحدث الإعلامي لشرطة نجران، الرائد عبدالله العشوي، قوله إنه تم القبض على وافدين من الجنسية اليمنية، استخدما تقارير طبية مزورة، تفيد بخلوهما من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وتابع العشوي أن المتهمين أقرّا بأن التقارير مزورة، وأشارا إلى أن مَن زورها بمقابل مادي هو مواطن في العقد الثالث من العمر.



وأضاف المتحدث الإعلامي أن الشرطة ألقت القبض على المواطن لاحقاً، ليتخذ بحقهم الإجراءات النظامية، وأنهم سيحالون جميعاً إلى النيابة.

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