عودة الحياة إلى ما قبل «كورونا» في ووهان الصينية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

عادت الحياة إلى سابق عهدها في الأسواق الشعبية بشوارع ووهان الصينية، مركز تفشي فيروس كورونا، الذي حصد أرواح مئات آلاف الأشخاص في العالم.

وانتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي لشوارع ووهان غارقة في ازدحام كبير للباعة والمتجولين، وسط غياب شبه تام لإجراءات التباعد الاجتماعي.

وكانت مدينة ووهان في وسط الصين، حيث نشأت جائحة فيروس كورونا المستجد، أصدرت حظراً تاماً على صيد الحيوانات البرية وتربيتها وتناولها.

تأتي هذه الخطوة في استجابة واضحة، للبحث الذي يظهر أن الفيروس نشأ على الأرجح بين الخفافيش، وتم نقله إلى الأشخاص عبر أنواع برية وسيطة، تُباع من أجل الطعام في سوق بالمدينة.

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