الهند تعيد فتح الأماكن الدينية والمطاعم رغم زيادة الإصابات بـ «كورونا»

المصدر: عواصم - وكالات

أعادت الهند، أمس، فتح المكاتب ومراكز التسوق والفنادق والمطاعم، بالإضافة إلى المعابد والأماكن الدينية الأخرى، وذلك على الرغم من الارتفاع السريع في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، فيما تخطى عدد الإصابات بالفيروس في باكستان، 100 ألف حالة.

وأعلنت السلطات الصحية في الهند، أمس، ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 256 ألفاً و611 حالة، بالإضافة إلى 7200 حالة وفاة، وأطلقت وزارة الداخلية الهندية إرشادات وقائية خلال هذه المرحلة التي تشهد تخفيف القيود المفروضة في الأماكن الدينية، منها عدم تقديم قرابين في المعابد، وعدم وجود جوقات، بالاضافة إلى قيام كل فرد بحمل سجادة الصلاة الخاصة به.

وتدفق المصلون على معبدي «هانومان جارهي» و«تيروباتي فينكاتيسوارا» الشهيرين في الهند، وهم يستخدمون أقنعة الوجه الواقية. وأظهرت لقطات تلفزيونية أنه طُلب منهم استخدام معقم اليدين، والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

وقد بدأت مراكز التسوق والمطاعم في العمل ببعض المناطق، ومن بينها نيودلهي، ولكنها شهدت انخفاضاً في أعداد المترددين عليها، ويُعتبر ارتداء أقنعة الوجه والحفاظ على التباعد الاجتماعي، إلزامياً في جميع الأماكن العامة التي تتضمن المطاعم، وقد تم تقسيم ساعات العمل في المكاتب.

وليس من الممكن إعادة فتح المعابد ومراكز التسوق والمكاتب والمطاعم، إلا خارج المناطق المحددة لاحتواء الفيروس، كما ستحدد سلطات الولايات بصورة فردية حجم الفتح. وكانت الهند فرضت إغلاقاً صارماً على الصعيد المحلي في 25 مارس الماضي، ولكن بدأت إعادة فتح البلاد بصورة تدريجية في مايو. وفي باكستان، تجاوزت الإصابات عتبة الـ100 ألف حالة، وأعلنت السلطات رسمياً ارتفاع إجمالي الإصابات إلى نحو 103 آلاف حالة، فيما تجاوزت الوفيات 2000 حالة. ولايزال عدد الوفيات الناجم عن الوباء، الذي يتسارع بشكل حاد، منخفضاً في هذا البلد الذي يعاني ضعفاً في المرافق الصحية. وتتجاوز العديد من المستشفيات طاقتها الاستيعابية، في حين هناك نحو 1400 مريض في حالة حرجة. وقال رئيس جمعية الأطباء الشباب، خيزر حياة، في مقابلة مع وكالة فرانس برس إن «المستشفيات تفتقر إلى الأسرّة. وليس هناك ما يكفي من أجهزة التنفس الاصطناعي».

وفي كراتشي، بدأت المستشفيات برفض استقبال المرضى. وقال المسؤول عن مكافحة الفيروس في إقليم السند، سيكندر علي ميمون، إن «الأزمة تتطور الآن، وقد توقفنا عن تطبيق تدابير العزل».

وعارض رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، منذ بداية تفشي الوباء تطبيق العزل في المدن، وأعلن، في أوائل شهر يونيو الجاري، رفع العزل بشكل كامل.

• مستشفيات باكستان تفتقر إلى أجهزة التنفس، وبعضها بدأ يرفض استقبال المرضى.

• السلطات الهندية تُطلق إرشادات وقائية تزامناً مع تخفيف القيود.

• 256 ألف إصابة، و7200 حالة وفاة بالفيروس في الهند.

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