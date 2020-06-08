دولة عربية تعلن السيطرة على «كورونا» وتنهي حظر التجول

المصدر: تونس - وكالات

قال مكتب الرئيس التونسي قيس سعيد إن الرئيس أمر اليوم الاثنين برفع حظر التجول المفروض منذ مارس الماضي لكبح انتشار فيروس كورونا مرجعا القرار إلى النجاح في السيطرة على الوباء.

وأعادت تونس بالفعل فتح المتاجر والأنشطة التجارية والمساجد والمقاهي والفنادق بعد إغلاق كل الأنشطة تقريبا على مدار شهور.

وقالت عضوة بلجنة مكافحة فيروس كورونا المستجد في تونس، اليوم الاثنين، إنه تمت السيطرة على الوباء في البلاد مع مرور خمسة أيام متتالية دون تسجيل أي إصابة.

وقالت الدكتورة نصاف بن علية العضوة باللجنة ومديرة مرصد الأمراض المستجدة، إن تونس سيطرت بشكل فعلي على الوباء لكن يتعين الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية.

ولليوم الخامس على التوالي لم تسجل تونس أي إصابة بالفيروس لا محليا ولا أيضا لدى الوافدين من الخارج.

وقالت بن عليه في تصريحها لوكالة الأنباء التونسية: «التحدي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في التحكم في الحالات الوافدة حتى لا تتسبب في تسرب الفيروس في المجتمع».

وبحسب آخر تحديث لوزارة الصحة التونسية، فإن عدد المصابين بالفيروس وصل لـ1087 حالة من بينها 982 حالة شفاء و56 حالة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة، فيما استقر عدد الوفيات عند 49 حالة.

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