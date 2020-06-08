مخاوف من تنفيذ كوريا الشمالية تهديدات الشقيقة الصغرى لـ"الزعيم"

المصدر: متابعات – سمير سعيد

أفادت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، بأن كوريا الشمالية لم تستجب لاتصال هاتفي من مكتب الاتصال المشترك للمرة الأولى منذ افتتاح المكتب في عام 2018، وذلك بعد أن توعدت بيونغ يانغ بإلغاء المكتب تعبيراً عن غضبها من إرسال ناشطين منشورات مناهضة للنظام الشيوعي من الجنوب.

وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية إن عدم استجابة الشمال للاتصال يثير مخاوفاً من أن الشمال قد ينفذ تهديدات كيم يو –يونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون، المتعلقة بإلغاء المكتب اعتراضاً على إرسال منشقين شماليين وناشطين من الجنوب منشورات مناهضة للنظام الشيوعي عبر الحدود.

وقالت وزارة الوحدة اليوم: "هذا الصباح حاول مكتب الاتصال التواصل مع كوريا الشمالية ولكن الشمال لم يجب بعد"، وفقا لما أفاد به المتحدث باسم وزارة الوحدة يوه سانغ-كي في مؤتمر صحفي دوري، وأضاف "هذه هي المرة الأولى التي لا يرد فيها الشمال على اتصال من جانبنا".

وأضافت "سنحاول الاتصال مرة أخرى بعد الظهيرة وفقا لما هو مخطط".

وعادة ما تجري الكوريتان اتصالين هاتفيين يوميا، أحدهما في التاسعة صباحا والثاني في الخامسة مساء من خلال مكتب الاتصال المشترك، منذ افتتاحه في سبتمبر من عام 2018 بعد لقاء قمة بانمونجوم التاريخي الذي جمع القائد الشمالي كيم جونغ-أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن.

وكانت شقيقة الزعيم الشمالي كيم يو –يونغ، قد هددت يوم الخميس الماضي بإغلاق المكتب إذا لم تقم سيئول بمنع جماعات المنشقين من إرسال المنشورات للشمال.

ووصفت كيم حملة المنشورات بالعمل العدائي الذي ينتهك اتفاقية السلام التي وقعها البلدان خلال قمة 2018 والتي تحظر قيام البلدين بتصرفات عدائية ضد بعضهما.

وحذرت كذلك من أن الشمال قد يلغي الاتفاقية العسكرية التي تدعو لإيقاف جميع الأعمال العدائية على الحدود بالإضافة لتفكيك مجمع كيسونغ الصناعي المشترك بمدينة كيسونغ الحدودية.

وعادة ما يتم تحميل البالونات الحاملة للمنشورات بعملة نقدية من فئة الدولار الواحد بالإضافة إلى وحدات ذاكرةUSB لدفع مزيد من الكوريين إلى التقاط المنشورات.

في سياق متصل أفاد مسؤولون بوزارة الدفاع بأن خطوط التواصل العسكرية بين الكوريتين مازالت تعمل بشكل طبيعي، حيث تواصل الجانبان عن طريق سلسلة من الخطوط الساخنة صباح اليوم الاثنين.

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