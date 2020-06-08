مصر تحدد موعد طرح أول لقاح للوقاية من "كورونا"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، محمد عوض تاج الدين، أنه سيتم طرح أول لقاح أثبتت التجارب فعاليته للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في سبتمبر المقبل.

وأضاف تاج الدين أن شركات متعددة الجنسيات سويدية بريطانية انتجت اللقاح، بحسب ما جاء في موقع "سكاي نيوز".

وأوضح "إحدى الشركات وهي من الشركات العاملة في مصر ولها مصنع محلي داخل البلاد، وقالت إنها ستنتج 400 مليون وحدة تطعيم من فيروس كورونا".

وتابع: "خلال عام 2021 ستنتج 2 مليار جرعة، وبدأت إنتاج العقار وحاليا في التجارب النهائية، وسيكون منتجا آمنا وفعالا وسيتم استخدامه في شهر سبتمبر حال نجاح التجارب السريرية الأخيرة".

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