مختبر إيطالي: «كورونا» أضعف 100 مرة حالياً مقارنة بمارس الماضى

المصدر: روما - د.ب.أ

قال مدير مختبر الميكروبيولوجيا والفيروسات بمستشفى سان رافاييل في مدينة ميلانو الإيطالية، ماسيمو كليمنتي، إن الحمل الفيروسي لفيروس كورونا المستجد أصبح اليوم أضعف 100 مرة، مما كان عليه في بداية شهر مارس الماضي.

وأضاف كليمنتي، في مقابلة مع صحيفة إسبانية، أوردتها وكالة «نوفا» الإيطالية، أمس، أنه «منذ أسابيع تتغير الصورة السريرية.. الحالات الخطيرة التي رأيناها في بداية هذا الوباء آخذة في التناقص، لم نعد نستقبل المرضى الذين يجب أن يدخلوا على الفور لوحدة العناية المركزة».

وبحسب الطبيب الإيطالي، فإنه «بعد مقارنة الحمل الفيروسي لـ100 مريض تم إدخالهم المستشفى في الأيام الـ15 الأولى من شهر مارس، مع 100 حالة أخرى، تم رصدها في أواخر مايو، كانت هناك مفاجأة كبيرة».

وأوضح كليمنتي أنه من حيث الجوهر، فإن «كمية الفيروس الموجودة لدى المرضى الذين أتوا إلينا في شهر مايو، أقل بكثير من أولئك الذين وصلوا في شهر مارس، وفي بعض الحالات أقل حتى 100 مرة،. إنه اختلاف ميكروسكوبي تماماً»، وفقاً لوكالة «نوفا».

وتابع كليمنتي: «اتصلنا بزملائنا في الولايات المتحدة وأوروبا وإسبانيا. أستطيع أن أقول إنهم في إسبانيا يلاحظون الاتجاه نفسه أي أن الوباء في مرحلة الاحتواء»، موضحاً أن المثير للاهتمام هو أنه حتى في فلوريدا، حيث كانت تدابير العزل أخف بكثير مما كانت عليه في إسبانيا وإيطاليا، فإنهم يلاحظون الاتجاه نفسه.

كمية الفيروس الموجودة لدى مرضى في مايو، أقل بكثير من الذين أصيبوا في مارس.

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