أول غارات أميركية تستهدف «طالبان» منذ وقف إطلاق النار

أعلن مسؤول عسكري أميركي الجمعة أن الولايات المتحدة شنّت ضربتين جويتين استهدفتا حركة طالبان للمرة الأولى منذ انتهاء وقف إطلاق النار بين المتمردين والقوات الأفغانية منذ أكثر من أسبوع.

وكتب المتحدث باسم القوات الأميركية، ساني ليغيت على حسابه على «تويتر» اليوم أن غارة جوية نفذت الخميس واستهدفت 25 من طالبان في ولاية فراه وهجوم آخر في نفذ في قندهار بعد ظهر اليوم الجمعة، ولم يعلق المتحدث على الخسائر المحتملة لحركة طالبان في الهجومين.

ووفقا لغيت، فإن طالبان كانت تنوي مهاجمة قوات الأمن والدفاع الأفغانية، مضيفا «إنهم يحثون جميع الأطراف على الحد من العنف حتى تمضي عملية السلام قدما».

وأضاف أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها شن غارات جوية ضد مقاتلي طالبان منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار بمناسبة عيد الفطر في أفغانستان.

وتابع «نكرر: يجب على كل الأطراف أن تخفف العنف للسماح بترسيخ عملية السلام».

من جهة أخرى قتل عشرة عناصر من القوات الأفغانية في هجوم منفصل استهدف عربة هامفي، بحسب وزارة الداخلية التي وجهت أصابع الاتهام إلى حركة طالبان.

ومنذ التوقيع على اتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان في 29 فبراير حتى قبيل عيد الفطر، كثفت حركة طالبان هجماتها على القوات الأفغانية إلا أنها توقفت عن مهاجمة القوات الدولية في أفغانستان والتي تقودها الولايات المتحدة الأميركية.

وفي 3 يونيو، أعلنت قيادة طالبان بشكل غير متوقع وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام في عيد الفطر، وأمر الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني القوات الأفغانية بمراعاة وقف إطلاق النار.

وعلى الرغم من انتهاء وقف إطلاق النار المؤقت، لم تتحدث حركة طالبان رسميًا عن بدء هجماتها على القوات الأفغانية، ولكن في الأيام الأخيرة هاجم مقاتلو الجماعة القوات الأفغانية في عدة ولايات أفغانية.

كابول - وكالات

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