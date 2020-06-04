المؤسسات الخيرية في بريطانيا تتوقع «تسونامي» من ضحايا العنف المنزلي

المصدر: ترجمة: مكي معمري عن «الإندبندنت»

أغلقت تدابير التباعد الاجتماعي الطريق أمام الأشخاص الذين يقضون الإغلاق وهم محاصرون في المنزل مع أشخاص عنيفين، والذين يحذر الخبراء من أن سلوكهم قد يتفاقم بسبب الفوضى وعدم اليقين الذي تسببت فيه الأزمة الصحية الحالية.

وارتفع العنف المنزلي، بالفعل، في المملكة المتحدة، خلال الوباء مع تقرير نشره نواب برلمانيون، أخيراً، يكشف عن عمليات قتل تضاعفت على مدى 21 يوماً، خلال أزمة «كوفيد-19»، وحذر التقرير من أن الوباء ستكون له «عواقب مدمرة لجيل كامل»، إذا فشلت الحكومة في معالجة القضية على وجه السرعة. وارتفع عدد مكالمات خط المساعدة الوطني لمكافحة الإساءة المنزلية، في بريطانيا، بنسبة 66%، وزادت الزيارات إلى موقعها على الويب، بنسبة 950%، منذ بدء الإغلاق بسبب الفيروس التاجي.

استعداد للأسوأ

وقال مقدمو الخدمات في الخطوط الأمامية إنهم يستعدون لزيادة عدد الضحايا الذين يطلبون المساعدة، مع بدء المملكة المتحدة في تخفيف القيود.

وقالت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة «ريفيوج»، التي تدير خط المساعدة الوطني لمكافحة العنف المنزلي، ساندرا هورلي، إن الزيادة الكبيرة في الطلب أثناء الإغلاق أظهرت «الحجم الهائل للمعاناة، وعدد النساء اللواتي يحتجن إلى دعم متخصص».

وأضافت هورلي، التي تعد منظمتها أكبر مزود لملاجئ ضحايا العنف المنزلي، في المملكة المتحدة: «مع بدء تخفيف عملية الإغلاق، يمكن أن تتسع النافذة التي يمكن للنساء، اللواتي عُزلن مع شركاء مسيئين، طلب المساعدة من خلالها».

رسالة واضحة

ومع حدوث ذلك، تتوقع «ريفيوج» زيادة أخرى في الاتصال من الناجيات، وكذلك من الأصدقاء المعنيين وأفراد الأسرة. و«الرسالة التي نوجهها لكل امرأة تحتاج إلى دعمنا واضحة، وخدماتنا تبقى مفتوحة ومتاحة؛ ونحن هنا من أجلك، وأنت لست وحدك» يقول بيان المؤسسة على الموقع الإلكتروني.

ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أنه بالنسبة للنساء اللواتي يعشن مع شركاء مسيئين، فإن تجاربهن في العزلة لا تبدأ وتنتهي مع الإغلاق. وبالنسبة للكثيرين، يعد العزل عن الأصدقاء والعائلة أسلوباً يستخدمه، بالفعل، الجاني للسيطرة وإساءة المعاملة، وعلى الرغم من أن قيود الإغلاق قد تخفف، إلا أنه بالنسبة للعديد من النساء، فإن المشكلة لم تنتهِ بعد.

لهذا السبب تدعو مؤسسة «ريفيوج» إلى التزام طويل الأمد، من قبل الحكومة، لضمان الحماية للناجيات من العنف المنزلي، الآن، وفي المستقبل. وقالت مديرة الحملات والسياسات في «ويمنز أيد»، لوسي هادلي، إن المؤسسة الخيرية المعنية بالعنف المنزلي «قلقة للغاية»، بشأن الآثار طويلة المدى لفيروس «كورونا».

وأوضحت «أخبرنا الناجون أن سوء المعاملة قد تزايد أثناء الإغلاق، ولكن كان من الصعب مغادرة المنزل. ولذلك، يتوقع العديد من خدمات إساءة المعاملة المنزلية المتخصصة زيادة الطلب على المساعدة مع بدء تخفيف القيود». ويعبّر مزودو الخدمات عن قلقهم بشأن ارتفاع الطلب على خدمات الدعم في المستقبل.

زيادة الطلب

تقول الرئيس التنفيذي لمنظمة «سيف لايفز» الخيرية المعنية بالعنف المنزلي، سوزان جاكوب: «نتوقع زيادة في الطلب في نهاية (كورونا)، بالنظر إلى أن المزيد من الأشخاص يتقدمون خلال هذه الفترة». وكانت هناك ردود فعل على تأثير الحكومة في إدارة حملة فعالة للتوعية بالعنف المنزلي، ما دفع ضحايا تعرضوا للعنف، للتواصل مع الجهات المعنية، والذين ربما لم يتصلوا بالخدمة من قبل.

موظفون مرهقون

خصصت الحكومة البريطانية 27 مليون جنيه إسترليني، لتمويل الطوارئ لخدمات العنف المنزلي، لكن مديرة الحملات والسياسات في «ويمنز أيد»، لوسي هادلي، قالت إن الوصول إلى هذه الأموال كان فوضوياً ومُجهداً وبيروقراطياً، وتعيّن إنفاقها بحلول أكتوبر. وحذرت من أن «التمويل الآمن يضمن مرونة قطاعنا». وأضافت العاملة في الخطوط الأمامية، في خدمة ضحايا الإساءة المنزلية: «أنا قلقة، حقاً، من أنه عندما ينتهي الإغلاق سيكون لدينا تسونامي من الحالات، في الوقت الذي يتم فيه إرهاق موظفينا من استمرار تقديم الخدمات في هذا الوقت العصيب، وسيحتاج الموظفون إلى إجازة ودعم عالي الجودة، ولكن سيكون من المستحيل إدارة طلبات ما بعد الإغلاق».

ووجدت دراسة نشرتها مؤسسة «ويمنز أيد»، الشهر الماضي، أن أكثر من ثلثي الضحايا الذين يعانون، حالياً، سوء المعاملة، قالوا إنها تتصاعد تحت الإغلاق. وبينما قال أكثر من ثلث ضحايا العنف المنزلي إن المعتدين كانوا أكثر تعسفاً تجاه أطفالهم في أعقاب تفشي المرض.

• %66 نسبة ارتفاع عدد مكالمات خط المساعدة لضحايا الإساءة المنزلية.

• %950 نسبة زيادة الزيارات إلى موقع الدعم ضد الإساءة المنزلية منذ بدء الإغلاق بسبب الفيروس التاجي.

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