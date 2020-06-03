ألمانيا تعتزم فتح الحدود مع أكثر من 30 دولة

المصدر: برلين - وام

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن حكومة بلاده تسعى لفتح الحدود مع أكثر من 30 دولة والسماح لمواطنيها بالسفر إليها وذلك مع حلول فصل الصيف وبدء موسم الإجازات.

يأتي ذلك بعد أسابيع من حظر الحكومة الألمانية السفر إلى أكثر من 200 دولة في العالم بعد انتشار وباء فيروس كورونا إذ قامت بإغلاق حدودها وعدم السماح للمواطنين بمغادرة البلاد إلا في حالات الضرورة .

من جهة أخرى تواصل الحكومة الألمانية مشاوراتها حول حزمة إنقاذ جديدة للاقتصاد الوطني.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news