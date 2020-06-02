مصر تتوقع ارتفاع الإصابات بـ «كورونا» خلال أسبوعين

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

قال رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، إن التقديرات تشير إلى أن الأسبوعين المقبلين سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بعدما شهدته الأيام الماضية من تزايد مطّرد في أعداد الإصابات، خصوصاً خلال أسبوع عيد الفطر، وهو ما يتطلب المتابعة الشديدة على مدار اليوم، وتنفيذ القرارات التي تم اتخاذها، والتي سيكون على المحافظين القيام بمتابعة تنفيذها والتعامل بحسم مع أي عدم التزام.

وأوضح مدبولي أنه خلال المرحلة الماضية كان يتم الاكتفاء باستقبال الحالات المطلوب علاجها بمستشفيات العزل، إلا أنه مع تزايد الأرقام تم اتخاذ قرار قبل العيد بضم عدد أكبر من المستشفيات يصل إلى 320 مستشفى منتشرة على مستوى المحافظات تتبع وزارة الصحة بخلاف المستشفيات الجامعية، لتقدم خدمات التشخيص والعزل والعلاج، مشيراً إلى أنه تم تفعيل هذه الخطوة في عدد كبير من المحافظات، ويتم متابعة التنفيذ على أرض الواقع.

وخلال اجتماع مجلس المحافظين، أمس، طالب رئيس الوزراء المصري، المحافظين بالمرور اليومي على جميع المستشفيات التي تم تحديدها، وشدّد كذلك على ضرورة التعامل بحسم مع ما قد يواجهونه من عدم التزام أي من الأطقم الطبية بالوجود في المواعيد الخاصة بهم في المستشفيات، مؤكداً أن لدى المحافظين كامل الصلاحيات في التعامل بمنتهى الحسم مع هذا الملف، لأن هذه المرحلة لا تحتمل أي تقاعس في أداء أي مسؤول من القائمين على مواجهة أزمة انتشار جائحة «كورونا».

• 320 مستشفى تم تخصيصها للتشخيص والعزل والعلاج.

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