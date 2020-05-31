الاحتلال يعتقل محافظ القدس وأعضاء من حركة فتح

المصدر: القدس المحتلة - وفا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، محافظ القدس عدنان غيث، وأعضاء من حركة فتح لدى مشاركتهم في وقفة لإحياء الذكرى الـ19 لرحيل أمير القدس فيصل الحسيني.

وأقدمت مخابرات الاحتلال على منع وقفة إحياء لذكرى استشهاد فيصل الحسيني واعتقلت عددا من المشاركين في الوقفة التي نظمت أمام مقر منظمة التحرير الفلسطينية في القدس "بيت الشرق" بحي الشيخ جراح، واعتقلت المواطن إسحق القواسمي العامل في بيت الشرق سابقا، ونائب أمير سر حركة فتح في القدس عادل أبو زنيد، وأعضاء الإقليم عوض السلايمة وناصر قواس، وعددا من المقدسيين.

وقال أمين سر حركة فتح في القدس شادي المطور، إن "الاحتلال قمع وقفة تضامنية لإحياء ذكرى استشهاد فيصل الحسيني، ورغم ذلك سنواصل تنظيم وقفات لنصرة أبناء الشعب الفلسطيني في عاصمتنا القدس المحتلة".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news