مصر تعدّل مواعيد حظر التجول

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أعلنت مصر، الأحد، تعديل مواعيد حظر التجول الجزئي في أنحاء البلاد، الذي فرض لكبح تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الإعلام المصري أسامة هيكل في مؤتمر صحافي، إن الموعد الجديد لحظر التجول سيكون من الثامنة مساء حتى الخامسة من صباح اليوم التالي، بدءا من الأحد.

وأشار هيكل إلى أن مواجهة أزمة كورونا هي عملية تضامنية بين الشعب والحكومة حيث يتم العمل بمنهج علمي يتطلب تضافر جهود المواطنين في الاستجابة إلى تنفيذ خطط وقرارات الحكومة الاحترازية بهذا الشأن.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أعلن في وقت سابق أن البلاد ستبدأ تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا المستجد تباعا.

وقال مدبولي إن الحكومة قررت عودة مظاهر الحياة العامة لمختلف القطاعات بعد إجازة عيد الفطر، ولمدة أسبوعين.

وأضاف أن مصر ستواصل تطبيق حظر الحركة، اعتبارا من الساعة الثامنة مساء، لمدة أسبوعين بعد أسبوع العيد.

وقال مدبولي: «بدءا من النصف الثاني من شهر يونيو، سيتم دراسة العودة التدريجية لفتح دور العبادة»، المغلقة منذ بدء أزمة فيروس كورونا.

وحسب الإحصاءات الرسمية المعلنة مساء السبت، ارتفع إجمالي عدد مرضى كورونا في مصر إلى 23449، شفيت من بينهم 5693 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 913.



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