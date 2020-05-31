احتجاجات جديدة في ألمانيا ضد قيود كورونا

المصدر: برلين - د.ب.أ

نظم نشطاء ألمان تظاهرات في مدن ألمانية عدة أمس، احتجاجاً على القيود المفروضة على الحياة العامة في ظل جائحة كورونا.

وتم تنظيم مسيرات في المدن الرئيسة بأنحاء البلاد، من بينها برلين وشتوتغارت وكولونيا وميونيخ. ويطالب المتظاهرون بإنهاء جميع القيود التي يرون أنها تنتهك حقوقهم الأساسية.

وغالباً ما تستغل جماعات يمينية متطرفة هذه التظاهرات. وخرجت في بعض المدن تظاهرات مضادة مناهضة للمتطرفين وأصحاب نظريات المؤامرة.

وفي برلين، حيث تم رفع القيود المفروضة على عدد المشاركين في الاحتجاجات، استعدت الشرطة لمواجهة احتجاجات في العديد من المواقع الشهيرة مثل بوابة براندنبورغ ومبنى الرايخستاغ.

وقال مسؤولون في شتوتغارت إن هناك سلسلة كاملة من التظاهرات مخطط لها اليوم الأحد في المدينة، ومعظمها ضد القيود المتعلقة بكورونا.

وشهدت ألمانيا سلسلة من الاحتجاجات ضد إجراءات الإغلاق والقيود الأخرى المعمول بها لمكافحة الوباء خلال الأسابيع الماضية.

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