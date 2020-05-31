مستشارو الحكومة البريطانية يحذّرون من رفع قيود «كورونا» قبل الأوان

المصدر: لندن - وكالات

حذّر ثلاثة مستشارين علميين للحكومة البريطانية من أن مرض «كوفيد-19» لايزال ينتشر بسرعة شديدة في البلاد، بما لا يسمح برفع قيود العزل العام، ووصف أحدهم القرار بأنه سياسي.

وتبدأ بريطانيا في تخفيف إجراءات العزل تدريجياً من غدٍ، إذ ستسمح بتجمع عدد لا يتجاوز ستة أشخاص في أماكن مفتوحة مع الحفاظ على مسافة مترين، على الأقل، بين كل شخص وآخر، كما ستفتح المدارس الابتدائية أبوابها لبعض الصفوف.

وقالت الحكومة إنها تأمل أن يسهم تطبيق نظام جديد، تطلب من خلاله من مخالطي الحالات المؤكدة عزل أنفسهم، في احتواء الفيروس ومساعدة البلاد في العودة لأنشطتها.

لكن مدير مؤسسة ولكام تراست للأبحاث وعضو المجموعة الاستشارية العلمية للطوارئ غيريمي فيرار، قال إنه يتفق مع زميله جون إدموندز على أن «(كوفيد-19) ينتشر على نحو شديد السرعة بما لا يسمح برفع العزل العام في إنجلترا».

وكتب على «تويتر»، «تطبيق (افحص.. تتبّع.. اعزل) يجب أن يكون قائماً وفعالاً تماماً وقادراً على التعامل مع أي زيادة فوراً وسريع النتائج، كما يتعين أن تكون معدلات العدوى أقل. ويجب أن يكون موثوقاً به».

وقال فيرار إنه يتعين أن يعمل النظام الجديد الذي طبقته الهيئة الوطنية للخدمات الصحية في بريطانيا أخيراً، للاختبار وتتبع انتشار «كورونا»، «بكامل طاقته» قبل أن يتم تخفيف الإجراءات، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «بلومبرغ».

وكان إدموندز الذي يعمل بكلية لندن للصحة العامة وطب المناطق الاستوائية وعضو المجموعة الاستشارية قد قال أول من أمس، «نقدم على مخاطرة هنا» باستخدام نظام فحص وتتبع لم يسبق اختباره، ووصف القرار بأنه سياسي.

وقال إدموندز إنه من المتوقع، اعتماداً على الأرقام الحالية، أن تشهد إنجلترا حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس تراوح بين 40 و80 حالة يومياً، حتى دون حدوث موجة ثانية من تفشي «كورونا».

كما حذّر البروفيسور بيتر هوربي، رئيس المجموعة الاستشارية لمخاطر الفيروسات التنفسية الجديدة والناشئة، من أن من السابق لأوانه رفع إجراءات العزل العام في بريطانيا، نظراً إلى أن نظام الفحص والتتبع غير مفعل على نحو كامل حتى الآن.

وقال لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): «لا يمكننا العودة لوضع نشهد فيه أعداد حالات الإصابة والوفيات التي شهدناها من قبل».

وقال «كما تعرفون (هذا النظام) غير مفعل على نحو كامل حتى الآن، وهنا تكمن المخاطرة».

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أعلن الخميس مزيداً من تخفيف قيود «كورونا»، وقال إنه جرى استيفاء المعايير التي وضعتها الحكومة في هذا الشأن.

وبحسب مكتب الإحصاءات الوطنية، فإن معدل الإصابات الجديدة بالفيروس في البلاد يصل إلى 54 ألفاً أسبوعياً.

وتوفي ما يربو على 48 ألف شخص جراء الإصابة بـ«كوفيد-19» في بريطانيا، ما يجعلها ضمن أكثر البلدان تضرراً في العالم.

وكشف مسح أجراه مكتب الإحصاءات الوطني، أن هناك ما يقدر بنحو 54 ألف حالة إصابة جديدة بالمرض أسبوعياً في بريطانيا.

بريطانيا تبدأ في تخفيف إجراءات العزل تدريجياً من غدٍ.

السماح بتجمع عدد لا يتجاوز ستة أشخاص في أماكن مفتوحة، مع الحفاظ على مسافة مترين بين كل شخص وآخر.

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