مقتل 3 من حرس الحدود الإيراني في اشتباك مع مسلحين

المصدر: طهران ■د.ب.أ

لقي ثلاثة من حرس الحدود في إيران حتفهم في اشتباك مسلح بين دورية حدودية وعدد من المسلحين، حسبما ذكر موقع الشرطة الإخباري الإيراني على الإنترنت أمس. وقال الموقع إن دورية من حرس الحدود في مدينة سردشت التابعة لمحافظة كردستان اشتبكت مع عصابة خارجة عن القانون في المنطقة الحدودية بغرب البلاد.

وأوضح التقرير أن «عدداً من المسلحين قتلوا في هذا الاشتباك». وفي تصريح لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية «إرنا» قال حاكم مدينة سردشت، أقصى نخشي بور، إن ثلاثة من حرس الحدود التابعين لدورية حدودية في هذه المدينة، اشتبكوا فجر أمس مع عصابة مسلحة في منطقة «غوريلكه»، التي تقع على مسافة 20 كيلومتراً عن المدينة.

وتقع مدينة سردشت الحدودية إلى الجنوب من محافظة أذربيجان الغربية وتشترك في حدود بطول 100 كيلومتر مع العراق.

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