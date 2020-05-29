مقتل ضابط بالجيش السوداني في هجوم ميليشيات إثيوبية

المصدر: الخرطوم - وكالات

قالت وكالة السودان للأنباء إن ضابطا بالجيش السوداني قُتل وأصيب عدد آخر أمس الخميس في هجوم نفذته ميليشيات إثيوبية على الجانب السوداني من الحدود.

وذكرت الوكالة «شهدت الحدود السودانية الإثيوبية بولاية القضارف توترا جديدا صباح الخميس حيث توغلت قوة من الميليشيات الإثيوبية واعتدت على بعض المشاريع الزراعية بمنطقة بركة نوريت وقرية الفرسان وتواصل الاعتداء ليشمل الاشتباك مع القوة العسكرية السودانية في معسكر بركة نورين».

وأضافت «وقد نجم عن التصدي للميليشيات استشهاد قائد القوة السودانية النقيب كرم الدين متأثرا بجراحه في مستشفى دوكة عاصمة محلية القلابات الغربية وجرح عدد من العسكريين والمدنيين».

واتهم الجيش السوداني القوات الحكومية الإثيوبية بمساندة ميليشيات محلية إثيوبية في هجمات عبر الحدود على مواقع سودانية.

وأعلن الناطق الرسمي للقوات المسلحة، عامر محمد الحسن، في بيان الخميس، أن "ميليشيات إثيوبية مسنودة بالجيش الإثيوبي واصلت تعديها على الأراضي والموارد السودانية".

وهذه أول مرة تتهم فيها الخرطوم صراحة أديس أبابا بدعم المسلحين الذين يمارسون عمليات نهب عبر الحدود.

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