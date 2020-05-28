حصيلة وفيات كورونا في روسيا تتجاوز الـ4000

المصدر: موسكو - د ب أ

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الخميس، تسجيل 174 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما رفع إجمالي الوفيات بالفيروس منذ بداية ظهوره في روسيا إلى 4142 .

ووفقا لما نقله موقع "روسيا اليوم" فقد تم تسجيل 8371 إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في البلاد حتى الآن 379051، بما في ذلك 223916 حالة نشطة.

وتماثل 8785 مريضا للشفاء التام من كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 150993 شخصا.

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