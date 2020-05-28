ترامب يأمر بالتحقيق في وفاة «أعزل» منيابوليس المأساوية

المصدر: واشنطن - وكالات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي يحققان في قضية رجل أسود أعزل توفي أثناء احتجازه لدى الشرطة في مدينة منيابوليس.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه في «تويتر» أمس الأربعاء «مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل يجريان بالفعل، بطلب مني، تحقيقا في وفاة جورج فلويد المؤسفة جدا والمأسوية في منيابوليس».

وأضاف «طلبت الإسراع بهذا التحقيق، وأنا ممتن جدا لكل ما بذلته سلطات إنفاذ القانون المحلية من جهد».

وكانت لقطات فيديو للحادث قد هزت الولايات المتحدة، بعدما أظهرت فلويد يلفظ أنفاسه الأخيرة إثر تعرضه لمعاملة عنيفة من شرطي في ولاية مينيسوتا، رغم توسلاته بأنه لا يستطيع التنفس.

وأظهرت اللقطات الشرطي وهو يجثم بركبته فوق رقبة الضحية، الذي كان مستلقيا على الأرض يستعطف رجل إنفاذ القانون «من فضلك من فضلك، لا أستطيع التنفس، بطني تؤلمني. رقبتي تؤلمني. كل شيء يؤلمني» من دون جدوى، حتى توفي لاحقا.

وخلال اللقطات التي صورت في مدينة منيابوليس، تسمع في الفيديو أصوات المارة الذين شاهدوا الواقعة، حيث قال أحدهم إن الضحية لم يقاوم الاعتقال، بينما أضاف آخر أن الشرطي كان يبدو «مستمتعا» بالشجار مع الرجل المسكين.

وقال حاكم ولاية مينيسوتا، جاكوب فراي، إن الضباط الأربعة الذين ألقوا القبض على الضحية أوقفوا عن العمل.



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