استئناف العمل الحكومي بالأردن.. وسورية تخفف «العزل»

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت الحكومة الأردنية استئناف عمل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة اعتباراً من أمس، بعد أكثر من شهرين من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجدّ.

وأوضحت الحكومة في بيان، أن الموظفين الذين سيداومون سيكونون من سكان المحافظة التي توجد فيها الدائرة الحكومية التي يعملون فيها.

في الأثناء، يستمر إغلاق المساجد والكنائس والمؤسسات التعليمية، وصالات المطاعم والمقاهي والأماكن الترفيهية .

من جهتها، قررت سورية رفع حظر التجول الليلي بدءاً من أمس، وسمحت بالتنقل بين المحافظات، وذلك في تخفيف لإجراءات العزل العام حتى مع إعلان وزارة الصحة تسجيل أكبر عدد للإصابات اليومية بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة السورية، أمس، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعها لسوريين قادمين من الخارج.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس، تسجيل سبع وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء «كوفيد-19» في البلاد إلى 172 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحافي، أمس، إنه تم تسجيل 608 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 22 ألفاً و575 حالة.

وفي مسقط، أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، أمس، تسجيل 348 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 8118 حالة. وأعلنت وزارة الصحة في البحرين، أمس، تسجيل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة، في بيان على موقعها الإلكتروني، أمس، إن الإصابات الجديدة تشمل 39 حالة لعمالة وافدة و13 حالة لمخالطين.

وفي الرباط، أعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة إلى 202 حالة.

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