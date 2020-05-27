إسبانيا تدعو لقواعد مشتركة للتنقل عبر حدود «أوروبا»

المصدر: عواصم - وكالات

حثت إسبانيا أمس شركاءها في الاتحاد الأوروبي على وضع قواعد مشتركة لفتح الحدود وحرية التنقل في منطقة شنغن مع اقتراب انتهاء فترة تطبيق إجراءات العزل العام، التي فرضت لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزيرة خارجية إسبانيا أرانشا غونزاليس لمحطة «كادينا سير» الإذاعية: «علينا أن نتعاون مع شركائنا الأوروبيين لتحديد القواعد المشتركة التي ستسمح لنا بإعادة حرية التنقل في الأراضي الأوروبية».

وأضافت أنه يجب أن تكون هناك مبادئ وقواعد مشتركة في أنحاء منطقة شنغن لفتح الحدود الداخلية ووضع قواعد لفتح الحدود الخارجية، وذلك على الرغم من أن دول الاتحاد الأوروبي حددت مواعيد مختلفة لإعادة فتح الحدود.

من جهتها تسعى إيطاليا من أجل استئناف منسّق للتنقل في أوروبا في 15 يونيو، وفق ما أعلن وزير خارجيتها لويجي دي مايو.

وقال الوزير لتلفزيون «راي 1»: «نعمل بهدف التمكن من أن نتنقل جميعاً في 15 يونيو في أوروبا».

وأضاف «ألمانيا ترغب في إعادة فتح (الحدود) في 15 يونيو.. نعمل على ذلك مع النمسا ودول أخرى».

وتصبّ هذه التصريحات في اتجاه دعوة فرنسية ألمانية لإعادة فتح الحدود في أسرع وقت ممكن، أطلقها الثلاثاء رئيس البرلمان الفرنسي ونظيره الألماني.

ويفترض، كما هو مقرر حتى الآن، أن تفتح الحدود الأوروبية الداخلية اعتباراً من منتصف يونيو، لكن حتى الآن تتخذ الدول الأوروبية قرارات منفصلة بهذا الصدد، رغم دعوات المفوضية الأوروبية إلى مزيد من الحوار.

من جانب إيطاليا، يأمل دي مايو السماح بدخول السياح الأجانب عبر إعطائهم «إرشادات متجانسة» في المناطق كافة. وقال إن في خلاف ذلك «السائح لا يعرف كيف سينتقل من منطقة إلى أخرى». وأضاف «علينا إنقاذ ما يمكننا إنقاذه من فصل الصيف لمساعدة المستثمرين».

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