السعودية تعلن بدء منع التجول الكامل.. و 2532 إصابة جديدة بـ «كورونا»

المصدر: الرياض - وكالات

أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية عن بدء الجهات الأمنية عند الساعة الخامسة من عصر اليوم الجمعة تطبيق القرار، الذي سبق الإعلان عنه بمنع التجول الكامل طوال اليوم في مدن ومناطق المملكة كافة حتى نهاية يوم الأربعاء 4 شوال 1441 هجرية، الموافق 27 مايو 2020 م.

وأهاب المتحدث بجميع الأفراد والكيانات إلى التقيد التام بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.

وأكد على ضرورة الاستمرار في الالتزام بتعليمات منع التجول وإجراءات التباعد الاجتماعي ومن ذلك منع التجمعات لعدد خمسة أشخاص فأكثر، وفقاً للائحة الحد من التجمّعات التي أعلنتها وزارة الداخلية في 14 رمضان الجاري.

من جهه أخرى تم رصد وتسجيل 2532 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 )، بعدد من المدن، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في المملكة منذ ظهور الفيروس 65077 حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً 28686 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها 281 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

وقال مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي - في المؤتمر الصحافي اليومي - إن عدد المتعافين الجدد من الإصابة بلغ 2562 حالة تعاف ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 36040 حالة، فيما سجلت 12 حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 351.



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