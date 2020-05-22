10 دول أوروبية «تأسف» لانسحاب أميركا من «الأجواء المفتوحة»

المصدر: باريس - أ. ف. ب

أعربت عشر دول أوروبية الجمعة عن «الأسف» إزاء قرار واشنطن الانسحاب من اتفاقية «الأجواء المفتوحة»، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنّها تشارك الولايات المتحدة «دواعي القلق» نفسها حيال روسيا، وفق بيان لوزارة الخارجية الفرنسية.

وقال البيان الذي وقعت عليه 10 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بينها ألمانيا وبلجيكا وإسبانيا وهولندا، «نأسف لإعلان الإدارة الأميركية نيتها الانسحاب من اتفاقية الأجواء المفتوحة، رغم أننا نشاركها دواعي القلق بخصوص تنفيذ الاتحاد الروسي أحكام الاتفاقية».

وأضاف البيان أن «اتفاقية الأجواء المفتوحة عنصر مهم في إطار تعزيز الثقة الذي تم إنشاؤه قبل عقود لتعزيز الشفافية والأمن على امتداد المنطقة الأوروبية-الأطلسية».

ومع تأكيدها الالتزام بالاتفاقية، ذكّرت الدول الموقعة أن الانسحاب لا يصير نافذا إلاّ بعد ستة أشهر.

وتابع البيان «سنواصل التحاور مع روسيا كما تقرر سابقا بين الحلفاء في حلف شمال الأطلسي وشركاء أوروبيين آخرين، وذلك لتسوية المسائل المعلّقة على غرار القيود غير المبررة المفروضة على الرحلات فوق كالينينغراد»، ودعت الدول موسكو إلى «رفع هذه القيود».

من بين الخروقات التي ذكرها المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جوناثان هوفمان ثمة منع للطائرات الحليفة من الاقتراب أكثر من 500 كلم من كالينينغراد الروسي الواقع بين ليتوانيا وبولندا، وكذلك تجاوز الحدود بين روسيا وجورجيا بـ10 كلم.

إلى جانب الدول المذكورة، وقعت البيان أيضا فنلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وتشيكيا والسويد.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاقية التي وقعت عليها 34 دولة ودخلت حيز التنفيذ عام 2002، متهما موسكو بانتهاكها.

وتجتمع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي بشكل طارئ الجمعة لمناقشة الانسحاب الأميركي.

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