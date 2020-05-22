الولايات المتحدة تتبرع بـ 200 جهاز تنفس لروسيا

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستتبرع بـ200 جهاز تنفس لمساعدة روسيا في مكافحة فيروس كورونا المستجد، بعد أسابيع قليلة من إرسال موسكو معدات مماثلة لنيويورك.

وكشف وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، عن المبادرة بنشر صورة على «تويتر» تُظهر طائرة شحن عسكرية تحمل علماً أميركياً، وصناديق عليها شعار الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وكتب في التغريدة «إن الولايات المتحدة منحت الشعب الروسي 200 جهاز تنفس أميركي الصنع للمساعدة في محاربة كوفيد-19»، وأضاف «قدمنا أكثر من 15 ألف جهاز تنفس إلى أكثر من 60 دولة، ونبقى رائدين في مكافحة هذا الوباء عالمياً».

وتذكّر الصورة بأخرى نشرتها روسيا لشحنة من الأقنعة وأجهزة التنفس، وصلت في الأول من أبريل، إلى نيويورك التي كانت بؤرة الوباء حينها في الولايات المتحدة، ووصف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اللفتة بأنها «لطيفة للغاية».

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