أميركا تعتزم الانسحاب من «السماوات المفتوحة» وتتهم روسيا بانتهاكها

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت الولايات المتحدة أنها تنوي الانسحاب من اتفاقية السماوات المفتوحة التي تضم 35 بلداً والتي تسمح بعمليات استطلاع جوية بطائرات غير مسلحة في أجواء الدول المشاركة فيها، قائلة إن روسيا انتهكت بنود الاتفاقية مراراً.

وقال مسؤولون كبار بالإدارة الأميركية إن الانسحاب سيتم رسمياً في غضون ستة أشهر بناء على شروط الخروج من الاتفاقية.

وهذه أحدث خطوة تتخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب، بإخراج الولايات المتحدة من معاهدة دولية رئيسة، بعد انسحابها من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى مع روسيا العام الماضي.

في المقابل، أعلنت الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة لم تبلغها رسمياً بعد بانسحابها من اتفاقية السماء المفتوحة، معربة عن خيبة أملها إزاء هذا القرار.

وصرح مدير قسم منع الانتشار والرقابة على التسلح في الخارجية الروسية فلاديمير يرماكوف في حديث لوكالة «نوفوستي» أمس: «لم تتوافر لدينا أي معلومات بهذا الصدد حتى الآن».

وتابع: «إذا حصل ذلك فإنه سيكون بالتأكيد خطوة مؤسفة تأتي في سياق نهج الإدارة (الأميركية) الحالية الرامي إلى تقويض جميع الاتفاقات في مجال الرقابة على التسلح».

وشدد يرماكوف على أن «السماء المفتوحة» تعد اتفاقية ذات أهمية قصوى من ناحية ضمان التكهّن بخطوات الطرف الآخر والثقة المتبادلة في أوروبا وعلى نطاق أوسع.

وتضم اتفاقية السماء المفتوحة 32 دولة، وتسمح بتحليق طائرات مراقبة غير مسلحة في أجواء الدول الأعضاء، بهدف تعزيز التفاهم المتبادل والثقة عن طريق منح جميع الأطراف دوراً مباشراً في جمع المعلومات عن القوات العسكرية والأنشطة التي تهمها.

وستصبح اتفاقية السماء المفتوحة ثالث اتفاقية دولية في مجال الرقابة على الأسلحة تنسحب منها إدارة ترامب التي سبق أن تركت عام 2018 الاتفاق النووي مع إيران، ثم خرجت العام الماضي من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى المبرمة مع موسكو عام 1987.

ويأتي ذلك وسط مخاوف من أن واشنطن ستقرر عدم تمديد معاهدة ستارت التي تقضي بتخفيض الحدود القصوى للرؤوس الحربية الهجومية الاستراتيجية للولايات المتحدة وروسيا، وتنتهي فترة سريانها العام المقبل.

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