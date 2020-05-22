أستراليا تتعقب «كورونا» في مجاري الصرف الصحي

المصدر: ملبورن - أ.ف.ب

في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد، باشرت أستراليا، خلال الأسبوع الجاري، برنامجاً يهدف إلى النزول إلى مجاري الصرف الصحي لتقفي أي أثر له في المياه المبتذلة للوقاية من بؤرة وبائية جديدة.

وبدأت مدينة ملبورن في جنوب شرق البلاد تحليل المياه المبتذلة والبراز لكشف آثار محتملة للفيروس.

وبناء على النتائج، ستعتمد سياسة هادفة لتشخيص الإصابات، وتعقب الأشخاص الحاملين للفيروس في الأحياء المعنية.

ويأمل نيكولاس كروسبي من هيئة مياه ملبورن المكلفة إدارة المياه في المدينة، التحقق من عينات عائدة لنحو 71% من سكان فيكتوريا إحدى أكثر الولايات تعداداً للسكان.

ويوضح أن «الهدف من ذلك أن نكون يقظين، ورصد الحالات غير المعلنة أو ظهور الفيروس مجدداً».

وقد حللت المياه المبتذلة في باريس وطوكيو وأمستردام وفالنسيا الإسبانية وماساتشوستس الأميركية أيضاً، وقد أثبتت هذه السياسة فاعليتها.

وتراهن السلطات الصحية على حملة تشخيص وتعقب واسعة النطاق للحؤول دون ظهور موجة إصابات ثانية.

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