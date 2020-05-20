100 لقاح لفيروس كورونا تحت التجربة

المصدر: بانكوك - رويترز

يجري حالياً تطوير أكثر من 100 لقاح محتمل لمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، وقد دخل عدد منها طور التجارب السريرية، ومن أحدث تلك اللقاحات (مسنجر آر.إن.ايه) الذي تجربه تايلاند.

وقال مسؤول تايلاندي كبير، اليوم الأربعاء، إن بلاده تتوقع أن يكون لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) جاهزا للاستخدام في العام المقبل وذلك بعد تحقيق نتائج إيجابية في التجارب على الفئران.

وقال تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد- 19 التابع للحكومة، إن تايلاند ستبدأ اختبار اللقاح وهو من نوع (مسنجر آر.إن.ايه) على القردة الأسبوع المقبل بعد نجاح التجارب على الفئران.

وأضاف: "من المتوقع استخدام اللقاح التايلاندي العام المقبل".

ويحفز هذا النوع من اللقاحات خلايا الجسم لإنتاج مواد جزيئية تتواجد على سطح الفيروس تحفز بدورها جهاز المناعة ليؤدي دوره.

وأوضحت بيانات أولية نشرتها شركة موديرنا الأميركية للأدوية، الاثنين الماضي، أن لقاحها التجريبي وهو أول لقاح من نوعه يختبر في الولايات المتحدة أنتج أجساما مضادة في مجموعة صغيرة من المتطوعين الأصحاء.

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