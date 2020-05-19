السيسي يأمر القوات المسلحة بـ«الاستعداد القتالي» لحماية أمن مصر

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

طلب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من القوات المسلحة «التحلي بأقصى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لحماية أمن مصر القومي»، وذلك خلال خلال اجتماعه مع القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي،

ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقائد المنطقة المركزية العسكرية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي أن السيسي اطلع خلال الاجتماع على مجمل الأوضاع الأمنية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية الثلاثة الرئيسة على مستوى الجمهورية، وجهود القوات المسلحة لضبط الحدود وملاحقة العناصر الإرهابية، خاصةً في شمال سيناء وكذلك المنطقة الغربية.

ووفقاً لبيان الرئاسة المصرية، وجه السيسي بالاستمرار في التحلي بأقصى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لحماية أمن مصر القومي، معرباً عن التقدير لجهود القوات المسلحة وما تبذله من تضحيات فداءً للوطن ولصون أمنه وسلامته واستقراره ومقدرات شعبه.

وقد حازت توجيهات السيسي، خلال اجتماعه مع القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالاستمرار في التحلي بأقصى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لحماية أمن مصر القومي، على رأس اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الثلاثاء.



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