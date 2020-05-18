4 رحلات استثنائية لنقل المصريين العالقين بالسعودية بسبب "كورونا"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تسير وزارة الطيران المدني المصرية، اليوم الاثنين، 4 رحلات طيران استثنائية إلى المملكة العربية السعودية، لإعادة المصريين العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة إن شركة مصر للطيران تسير، اليوم الاثنين، رحلتين أحدهما إلى مدينة جدة والأخرى إلى الرياض، وأيضا تسير شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، رحلتين لنفس الوجهات لإعادة العالقين هناك بالمملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تعود الرحلات الأربعة إلى مطار القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تجرى سلطة مطار القاهرة الدولي، فحصاً طبياً على جميع ركاب الرحلات القادمة من الخارج، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة من قبل الدولة، لقضاء مدة 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدني المصرية قد أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

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