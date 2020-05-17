السعودية من أقل الدول في نسبة وفيات «كورونا»

المصدر: الرياض - وكالات

أكد وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن المملكة من الأقل في نسبة الوفيات ومن الأقل في نسبة الحالات الحرجة في العالم جراء جائحة كورونا..مبينا أن هذا مقياس العمل الطبي.

وقال الربيعة في كلمة شكر وجهها الليلة قبل الماضية إلى أبطال الصحة في المستشفيات والمراكز الصحية «عندما يأتي طلب المشاركة في مكافحة جائحة فيروس كورونا من كل ممارس صحي أعرف أن أبناء هذا الوطن لديهم من الإخلاص والوفاء الشيء الكثير».



وأضاف الوزير أنه «من أول يوم في هذه المرحلة الصعبة كنت على ثقة أن العاملين في القطاع الصحي سيكونون على قدر عال من المسؤولية والكفاءة وهذا ما أراه يوميا».

وفيما يتعلق بارتفاع عدد الإصابات أوضح وزير الصحة السعودي أن ذلك ناتج عن زيادة عدد الفحوصات والطاقة الاستيعابية في المختبرات إلى أكثر من ثلاثة أضعاف السعة التي كانت مع بداية الجائحة، إضافة إلى الفحص الموسع في جميع مناطق المملكة، والذي لم نقم به إلا ثقة منا بوجود جنود أمثالكم يجعلون نظامنا الصحي قويا، وهذا يجعلنا ننطلق بشكل أكبر في الفحوصات لاكتشاف أكبر عدد ممكن من الحالات لإنقاذها قبل فوات الأوان.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاحد تسجيل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 312 حالة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، في مؤتمر صحافي اليوم، إلى تسجيل 2736 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 54752 حالة.

ولفت المتحدث إلى تسجيل 2056 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 25722.



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