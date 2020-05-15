ماكرون: اللقاح المحتمل يجب ألا يخضع لـ«قوانين السوق»

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّ اللقاح المحتمل لوباء كوفيد-19 يجب ألا يخضع لـ«قوانين السوق»، وذلك بعدما أعلنت مجموعة سانوفي للأدوية أنّها ستمنح الأولوية للولايات المتحدة في حال نجحت في تطوير لقاح، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية أمس. وقال الإليزيه إنّ «الجهود المبذولة في الأشهر الأخيرة تبيّن أنه من الضروري أن يكون هذا اللقاح سلعة عامة عالمية، وألا يخضع لقوانين السوق»، موضحاً أن الرئيس الفرنسي سيلتقي مسؤولين من سانوفي بداية الأسبوع المقبل.

باريس À أ.ف.ب

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