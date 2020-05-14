سعره دولار ونصف.. بوليفيا تسمح باستخدام دواء مضاد للطفيليات لعلاج "كورونا"

المصدر: لاباز- أ ف ب

سمحت وزارة الصحة البوليفية، أمس الأربعاء، باستخدام عقار يسمى إيفرميكتين مضاد للطفيليات ويستخدم عادة في الطب البيطري، لمعالجة مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

وأعلن زير الصحة مارسيلو نافاخاس لشبكة التلفزيون "أونيتيل" أنه تم إصدار مذكرة تقضي بالسماح "باستيراد واستخدام" هذا الدواء "بجرعات مختلفة"، موضحا أن العقار "لم تتم المصادقة عليه طبيا لمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد".

وتابع أنه لهذا السبب يجب أن يوصف الدواء تحت مسؤولية طبيب وشرط أن يبلّغ المريض بأن فاعليته ضد كوفيد-19 ليسات مثبتة.

وقال أطباء بوليفيون يعملون في منطقتي سانتا كروز (شرق) وبيني (شمال شرق) خصوصا أنهم وصفوا هذا الدواء لمصابين بالفيروس.

وبعد هذا الإعلان، ارتفع الطلب على هذا المضاد للطفيليات الذي يباع بشكل حبوب، في الصيدليات والسوق السوداء حيث تضاعف سعره خمس مرات، من 10 إلى خمسين بوليفيانوس (1,4 دولار إلى سبع دولارات).

وأكد الطبيب إيرلاند فاكا دييز أن "تناول هذا الدواء سهل وسعره مناسب ويمكن استخدامه في جميع أنحاء البلاد ويزيله (فيروس كورونا) من الجسم خلال خمسة أيام"، لكنه اعترف في الوقت نفسه بأنه تعذر إثبات فاعليته بنسبة 100%.

وأوضح المدير العام للإدارة الوطنية لمكافحة الأوبئة فيرجيليو برييتو أن الإيفرمكتين "مضاد للطفيليات مفضل في الطب البيطري لكنه استخدم أيضا في مكافحة أنواع من الديدان لدى البشر". وهو يوصف لمعالجة الجرب.

من جهته، حذر رئيس معهد أطباء لاباز لويس لاريا من استخدام الدواء بدون مشاورة طبيب، موضحا "سننتظر التجارب السريرية".

وفرضت السلطات البوليفية إجراءات عزل على السكان منذ 17 آذار/مارس، وقد سجلت فيها 2964 إصابة بالفيروس و128 وفاة.

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