السعودية.. حظر تجول كامل في محافظة «بيش»

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

فرضت السلطات السعودية حظراً شاملاً للتجوال على محافظة بيش بمنطقة جازان (جنوب غرب المملكة) ومنعت الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

وأبلغ مصدر بوزارة الداخلية السعودية وكالة الأنباء الرسمية (واس)، أنه تقرر فرض منع التجول على مدار 24 ساعة يومياً في محافظة بيش بمنطقة جازان ومنع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك اعتباراً من اليوم الثلاثاء وحتى إشعار آخر.

وصرّح المصدر أن هذا الاجراء يأتي "في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتنفيذاً لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فيها وسلامتهم".

وأوضح المصدر ذاته أنه سيُسمح في أضيق نطاق للسكان بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط، مثل الرعاية الصحية والتموين، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، وخلال الفترة من الساعة التاسعة صباحاً حتى الخامسة عصراً يومياً.

وسجلت السعودية أكثر من 41 ألف إصابة بكورونا و255 حالة وفاة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news