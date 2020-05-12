سورية تكشف عن الحل الوحيد لإعادة المغتربين من أوروبا

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

اعتبر وزير النقل السوري علي حمود، أن الحل الوحيد فيما يتعلق بعمليات نقل السوريين من الاتحاد الأوروبي إلى سورية هو انتقالهم إلى موقع آخر يسمح للطيران السوري بالهبوط فيه.

وبحسب موقع "الوطن أون لاين"، قال وزير النقل علي حمود، في اجتماع لجنة الخدمات في مجلس الشعب أمس الاثنين: "كنت باجتماع مع وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم (أمس) حول نقل السوريين من دول الاتحاد الأوربي إلى سورية ويبدو أن الاتحاد لن يسمح (للسورية للطيران) ولا لشركة أجنحة الشام الخاصة بالهبوط في مطارات دول الاتحاد ولا يوجد حل إلا أن يتنقل المغتربين السوريين إلى موقع آخر يسمح فيها للسورية للطيران بالهبوط فيه".

وتواصل الحكومة السورية إعادة السوريين العالقين في دول الاغتراب عن طريق إرسال طائرات مدنية سورية، حيث وصلت طائرات تقل سوريين عائدين إلى البلاد من عدة دول بينها الكويت وروسيا والإمارات وسلطنة عمان وعدد من الدول الأخرى.

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