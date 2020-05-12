عدوى جماعية في ملاه ليلية بـ"كورونا" تعيد كوريا الجنوبية إلى الواجهة

المصدر: متابعات – الإمارات اليوم

سجلت كوريا الجنوبية 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) خلال يوم أمس على خلفية عدوى جماعية في ملاهي ليلية في إيتوان بسيئول.

ومن بين الـ27 إصابة الجديدة، كانت 22 حالة لانتقال العدوى داخليا مع استمرار تأكيد حالات الإصابة الجديدة المرتبطة بالملاهي الليلية في ايتوان.

وونقلت وكالة "يونهاب" الرسمية عن سلطات الصحة العامة في البلاد، اليوم الثلاثاء، إن عدد حالات الإصابة الجديدة بكورونا بلغ 27 حالة حتى منتصف ليلة يوم الأمس مقارنة مع اليوم السابق له ليصل إجمالي الإصابات إلى 10,936 حالة.

وكانت البلاد احتفظت بالمعدل اليومي من الإصابات برقم فردي منذ يوم 29 أبريل الماضي حتى يوم 7 من الشهر الجاري ما عدا يوم 3 مايو (13 إصابة جديدة)، غير أن عدد الإصابات الجديدة أخذ الاتجاه التصاعدي بعد العدوى الجماعية الناجمة في الملاهي الليلية في حي ايتوان بسيئول.

وقال عمدة سيئول بارك وون-سون، إنه تم الحصول على قائمة الأسماء البالغ عددها 5,517 للذين زاروا الملاهي الليلية في ايتوان، وتم التمكن من إجراء مكالمة هاتفية مع 2,405 منهم حتى أول من أمس، وكانت بقية أرقام التلفونات غير صحيحة أو لا رد منها، وتجري المدينة عملية تتبع الزوار بالتعاون مع الشرطة.

وارتفع عدد الإصابات الجديدة إلى 12 حالة و18 حالة في يومي 8 و9 مايو، وثم قفز إلى 34 حالة و35 حالة في يومي 10 و11 مايو، بعد تأكيد إصابة المريض البالغ من العمر 29 عاما، الذي تعتبره السلطات الصحية أنه المريض الأول في تلك العدوى الجماعية، في يوم 6 مايو.

ومن بين الـ 27 حالة الجديدة، جاءت 12 حالة في سيئول، و8 حالات في إقليم كيونغكي وحالة واحدة في كل من دايغو وإنتشون.

وتم اكتشاف 5 حالات واردة منها حالة واحدة من خلال إجراءات الحجر الصحي في المطار، وحالتان في دايجون وحالة واحدة في كل من إقليمي كيونغسانغ الجنوبي والشمالي وسط الأشخاص الذين يخضعون للعزل الصحي.

وسجلت البلاد حالتي وفاة في يوم أمس ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 258 حالة بعد عدم تسجيل أي حالة وفاة لليوم الرابع على التوالي.

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