متحدياً إجراءات الوقاية من كورونا.. ترامب في مصنع للكمامات دون كمامة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، دون كمامة واقية للوجه في خلال زيارته مصنعا جديدا للكمامات في ولاية أريزونا، مخالفا بذلك إجراءات السلامة والوقاية من فيروس "كورونا".

وصرح ترامب في وقت سابق للصحفيين أنه من المرجح أن يرتدي كمامة للوجه في المنشأة.

وبعد هبوط طائرته في مدينة فينيكس زار ترامب مصنع "هانيويل إنترناشيونال" لصنع الكمامات الطبية "إن 95" للعاملين في مجال الرعاية الصحية.

وخلال الجولة التفقدية للمصنع، ارتدى ترامب نظارات السلامة، لكنه لم يرتد كمامة الوجه، على الرغم من أن عمال الإنتاج في المنشأة كانوا يرتدون لافتة واضحة كتب عليها "انتباه: كمامات الوجه مطلوبة في هذه المنطقة. شكرا جزيلا!".

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