كوريا الشمالية تتهم أميركا بـ"رش كورونا" على مواد مرسلة إليها

المصدر: ترجمة: حسن عبده حسن (عن ديلي إكسبريس)

اتهمت كوريا الشمالية، الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، بإرسال مواد إليها تحتوي على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وقال مصدر لصحيفة "ديلي كوريا الشمالية" إن السلطات في كوريا الشمالية تنشر تلك الفكرة لديها، موضحا أنه خلال محاضرة تهدف إلى منع انتشار فيروس كورونا حذر المحاضر الحضور من التهديدات القادمة من الدول الأخرى.



وأوضحت الصحيفة أن المحاضر أبلغ الحضور أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية "ترشان فيروس كورونا على مواد قبل إرسالها إلى كوريا الشمالية". موضحا أن شعب كوريا الشمالية يجب أن يكون يقظاً، وإذا اكتشف أي مادة غير عادية يجب عدم لمسها والإبلاغ عنها في الحال.

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