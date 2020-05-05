مسؤول أميركي: فيروس كورونا لديه قدرة هائلة على الانتشار مثل حرائق الغابات

المصدر: واشنطن - كونا

اعتبر مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية الدكتور أنتوني فاوتشي أن فيروس المستجد (كوفيد-19) لديه قدرات هائلة على الانتشار مثلما يحصل في حرائق الغابات.



وقال فاوتشي في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" في وقت متأخر من ليل الاثنين بالتوقيت المحلي إن الفيروس "لديه قدرة وكفاءة استثنائية في الانتشار من شخص لآخر"، مضيفا: "نعلم ذلك فقد رأيناه بشكل عام وفي مواقف محددة أيضا".



وتابع: "عندما يكون لديك أشخاص مجتمعون فإن هذا الفيروس ينتشر فيما بينهم بسهولة أكثر من أي فيروس آخر باستثناء ربما داء الحصبة".



وحذر من أنه "عندما يكون هناك تخفيف للقيود فما لم يكن بالاتجاه الصحيح وإذا قمنا به بشكل مبكر فإننا بذلك سنحصل على تكاثر في الحالات".



وكانت الولايات المتحدة قد سجلت أمس الاثنين أكثر من 22 ألف إصابة جديدة بالفيروس ليصل الاجمالي إلى مليون و180 ألف حالة، بينما تجاوز عدد الوفيات 1200 ليصبح المجموع 68922 حالة وفاة بحسب التقرير اليومي لجامعة جون هوبكنز.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news