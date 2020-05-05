لأول مرة.. تعيين أول سفير للسودان في واشنطن منذ ربع قرن

المصدر: متابعات جعفر محمد أحمد

أعلنت وزارة الخارجية السودانية عن تلقيها موافقة حكومة الولايات المتحدة الأميركية على ترشيح الدكتور نور الدين ساتي، سفيراً فوق العادة ومفوضاً لجمهورية السودان لدى الولايات المتحدة الأميركية.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان الاثنين، إن تلك الموافقة تأتي في إطار تطبيع العلاقات الدبلوماسية السودانية الأميركية، وترفيعها إلى مستوى السفراء، بعد أن كانت منحصرة على مستوى القائمين بالأعمال لأكثر من ربع قرن من الزمان بسبب سياسات النظام البائد.

وأكدت الخارجية السودانية استمرارها في العمل الجاد على تحقيق أهداف الثورة واستعادة مكانة السودان الدولية لكي يلعب دوره المأمول، بعزة وكبرياء، في تبادل المصالح مع الدول الصديقة والشقيقة لخدمة الشعب السوداني من أجل الحرية والكرامة والمساواة والرفاه والعدالة.

وكانت الولايات المتحدة والسودان أعلنتا أواخر العام الماضي أنهما قررتا العودة إلى تبادل السفراء، بعد انقطاع استمر نحو ٢٥ عاما.

وخفضت الولايات المتحدة مستوى العلاقات مع السودان إلى درجة قائم بالأعمال منذ 23 عاماً.

ومنذ العام 1993 تضع واشنطن الخرطوم على قائمتها للدول الراعية للإرهاب بسبب «علاقتها بتنظيمات إرهابية» بينها تنظيم القاعدة الذي أقام زعيمه السابق أسامة بن لادن في السودان في الفترة من عام 1992 إلى 1996.

وفي العام 1998 طردت واشنطن السفير السوداني لديها وخفضت التمثيل إلى قائم بالأعمال.

ومنذ الإطاحة بالرئيس السوداني المعزول عمر البشير في أبريل 2019، تسعى السلطات الجديدة في الخرطوم إلى تطبيع العلاقات مع واشنطن وإلى رفع اسم السودان من على القائمة الأميركية للدول الداعمة للإرهاب التي تمنع البلاد من الاستفادة من أي مساعدات يقدمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وفي السياق، وقّعت الحكومة السودانية مطلع أبريل الماضي اتفاق تسوية مع أسر ضحايا المدمرة الأميركية «يو. اس. كول» التي تم تفجيرها قبالة ميناء عدن عام 2000 ما أسفر عن مقتل 17 من بحاراتها.

وكانت واشنطن اتهمت الخرطوم بالضلوع في التفجير وهو ما ينفيه السودان على الدوام.

وساتي دبلوماسي مخضرم عمل سفيراً للسودان في باريس مطلع التسعينات ومن ثم تقاعد والتحق بالأمم المتحدة فعمل في بعثاتها لحفظ السلام في كل من الكونغو الديمقراطية ورواندا.

وفي ديسمبر الماضي، إبان زيارة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى واشنطن، أعلن عن ترفيع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين لمرتبة السفراء.



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