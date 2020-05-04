دعوات فلسطينية لمساءلة إسرائيل على انتهاكاتها بحق الصحافيين

المصدر: رام الله - د.ب.أ

دعت منظمة التحرير الفلسطينية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي صادف أمس، إلى مساءلة إسرائيل على ما ترتكبه من انتهاكات بحق الصحافيين الفلسطينيين.

وقالت عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة مسؤولة الإعلام فيها حنان عشراوي، في بيان، إن إسرائيل «تصعد اعتداءاتها ضد الصحافيين الفلسطينيين والأجانب، والمؤسسات الإعلامية» العاملة في الأراضي الفلسطينية.

ودعت عشراوي الهيئات الدولية والاتحاد الدولي للصحافيين، واتحاد الصحافيين العرب إلى محاسبة إسرائيل على «الاعتداءات الممنهجة» على الإعلام والإعلاميين. من جهتها، قالت وزارة الإعلام الفلسطينية إن استهداف إسرائيل للصحافيين واستمرار ملاحقتهم واعتقالهم «محاولات يائسة لحجب صوتهم الحر، وقطع الطريق على نقلهم للجرائم ضد الشعب الفلسطيني».

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