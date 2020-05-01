السيسي ناعيًا شهداء سيناء: قوى الشر لا تزال تحاول خطف الوطن

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

نعى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي شهداء الحادث الإرهابي بشمال سيناء، حيث قال

أن يد الغدر نالت مساء الخميس من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان.

وكتب السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة».

وتابع الرئيس المصري قائلا:«رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدا أو مصابا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة. حفظ الله مصر وشعبها تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر».

وكان المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، قد أكد في وقت سابق استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف وثمانية مجندين، عقب انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد.

وأضاف في بيان على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن القوات المسلحة تؤكد استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

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