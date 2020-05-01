أصغر متعافٍ من «كورونا» رضيع عمره 19 يوماً

المصدر: مانيلا ■د.ب.أ

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية أمس، أن رضيعاً أطلق عليه والداه اسم لاعب كرة السلة الأميركي الراحل كوبي برايت، أصبح أصغر متعافٍ من فيروس كورونا.

وقالت وكيلة وزارة الصحة ماريا روساريو فيرغيري، إن الرضيع كوبي خرج من مستشفى الأطفال الوطني الثلاثاء بعد 11 يوماً من إصابته بالفيروس. وأضافت: «تحية للطاقم الطبي الشجاع في مستشفى الأطفال الوطني، الذي اعتنى بالرضيع كوبي بلا كلل، أصغر متعافٍ من فيروس كورونا» موضحة أنه تعافى من الفيروس وهو يبلغ من العمر 19 يوماً فقط. وأوضحت فيرغيري أن أكبر متعافٍ من فيروس كورونا في الفلبين كان رجلاً يبلغ من العمر 95 عاماً، وكان محتجزاً في مستشفى بمدينة مانداليونغ.

وقد سجلت وزارة الصحة الفلبينية أمس، 276 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة 8488 حالة، وارتفعت حالات الوفاة لتصل إلى 568 حالة، بعد تسجيل 10 حالات وفاة.

وقالت فيرغيري إن من بين المرضي 25 طفلاً أقل من عام، توفي اثنان منهم.

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