كارثة إنسانية.. تحلل عشرات الجثث من وفيات "كورونا" في نيويورك

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

كشفت وسائل إعلام أميركية، أمس الأربعاء، عن كارثة إنسانية لا توصف في منطقة بروكلين الواقعة في مدينة نيويورك.

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن سكان منطقة بروكلين لاحظوا في الأيام القليلة الماضية انبعاث روائح كريهة في المنطقة، ما استدعى قيام بعض السكان بطلب السلطات المحلية وتسجيل شكاوى وتبليغات.

هذا الأمر دفع السلطات للتحرك وعثرت الشرطة على مصدر الرائحة التي تبين أنها تفوح من شاحنات في داخلها عشرات الجثث المتحللة حيث قامت السلطات ببدء التحقيقات لمعرفة مصدر الجثث واحتمال أن تكون مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب الصحيفة، فإن الشاحنات المجهزة ببرادات كانت مركونة في منطقة سكنية في بروكلين وقد تم وضع جثث الموتى المصابين بفيروس كورونا على أن يأتي دورها في عملية الحرق في إحدى المحارق، لكن بعد مرور أيام عديدة تحللت الجثث في البرادات وأدت إلى انتشار الروائح الكريهة في المنطقة.

وقال صحافيون إن المستشفيات والمقابر ومحارق الجثث في نيويورك شهدت ضغطا كبيرا في الأسابيع الأخيرة.

وقد توفي حتى الآن أكثر من 17 ألف شخص بكوفيد 19 في ولاية نيويورك.

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