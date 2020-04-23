اعادة فتح المدارس الفرنسية سيكون طوعياً

المصدر: باريس - أ ف ب

لن يكون الأهالي الفرنسيون ملزمين بإعادة أولادهم إلى المدارس مع استئناف الدروس اعتبارا من 11 مايو، عندما يأمل المسؤولون في بدء تخفيف إجراءات العزل المفروضة مذن منتصف مارس للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلنت الرئاسة الخميس.

وفي اجتماع مع رؤساء بلديات من كافة أنحاء فرنسا، قال الرئيس إيمانويل ماكرون إن أي رفع لتدابير العزل سيتم تكييفه مع كل منطقة بناء على حجم أضرار كوفيد-19، وفق مكتبه.

وسيكون أصغر التلاميذ وأولئك الأكثر عرضة للتأخر عن زملائهم بعد أسابيع من الدراسة في المنزل، أول العائدين إلى الصفوف "لكن دون إلزام" الأهالي القلقين بشأن تعريض أطفالهم للعدوى، وفق المكتب.

وسيبدأ التلاميذ الآخرون في العودة في الأسابيع التالية، علما بأن وزير التعليم جان-ميشال بلانكيه كان قد أعلن أن حجم الصف لن يتعدى 15 تلميذا، ما أثار تساؤلات حول قدرة المدارس على التكيف مع تلك الخطوة.

كما لم يتضح بعد ما إذا سيطلب من المعلمين أو التلاميذ وكذلك من عامة الناس، وضع الكمامات لمنع موجة جديدة من العدوى مع الرفع التدريجي لأوامر الحجر المنزلي.

وقال ماكرون لرؤساء البلديات أن ارتداء الكمامات سيكون من "التوصيات" لأن الأقنعة الطبية والكمامات المفلترة ستخصص للطواقم الطبية بسبب النقص في الإمدادات.

وسيعرض المسؤولون تفاصيل الخطة مطلع مايو.

قضى أكثر من 21 ألف شخص في فرنسا بجائحة كوفيد-19 وفق آخر حصيلة، ورغم مؤشرات على تباطؤ انتشار الفيروس لا تزال المستشفيات تعاني من الضغط.

وقد أعلنت الحكومة أنه حتى مع تخفيف القيود في 11 مايو، فإن المطاعم والمقاهي ودور السينما ستبقى مغلقة إضافة إلى حظر التجمعات العامة الكبيرة مثل الحفلات الموسيقية والفعاليات الرياضية.

Follow Emarat Alyoum on Google Newsstand