محامي ميلانيا ترامب: تعامل الرئيس مع كورونا "محرجاً"

المصدر: ترجمة: حسن عبده حسن عن "ديلي ميل"

قال محامي السيدة الأولى الأميركية ميلانيا ترامب، إن تعامل الرئيس الاميركي دونالد ترامب، مع أزمة فيروس "كورونا" كان "محرجاً".

وكان المحامي مايكل وايلدز، الذي ساعد ميلانيا ووالديها في الحصول على الجنسية الأميركية وحصول شقيقتها إنز على البطاقة الخضراء، قد وجه انتقادات للرئيس ترامب بعد إعلانه يوم الاثنين الماضي فرض حظر على الهجرة الى الولايات المتحدة بسبب تفشي فيروس "كورونا".

وكان الرئيس قال في تغريدة "على ضوء الهجوم القادم من عدو غير مرئي، اضافة إلى الحاجة الى حماية الوظائف ومواطنينا الأميركيين العظام، قررت التوقيع على أمر تنفيذي يقضي بوقف الهجرة الى الولايات المتحدة بصورة مؤقتة"، ويوم الثلاثاء أوضح ترامب ان قراره يقضي بوقف الهجرة لمدة 60 يوماً فقط.

وتحدث ايلدز، وهو شريك في شركة "وايلدز واينبرغ" المتخصصة بالقانون والهجرة في الولايات المتحدة، عن رأيه في أزمة "كورونا" خلال محادثة عبر الانترنت مع الممثل الهوليودي السابق أندي نيوتن-لي.

وعندما سال أندي، الذي يدير شركة نقل الآن، وايلدز عن رأيه في معالجة الرئيس للأزمة قال المحامي: "إنها محرجة حقاً، وأعتقد أنها محرجة بالفعل، ولكن لا يتعين علينا الانتقاد، إذ أننا بحاجة إلى المساعدة من جميع الأيدي، سواء كانوا من الطاقم الطبي في المشافي أو من يأتون لمساعدة الناس في المنازل".

وأضاف "ليس الوقت المناسب كي نلقي أحكامنا، اذ أن التاريخ سيحكم على طريقة استجابة الدولة على هذه الأزمة".

وتحفظ وايلدز عن إطلاق مزيد من الانتقاد حتى تنتهي أزمة "كورونا"، ولكنه اضاف "لدينا فرصة في شهر نوفمبر كي ننتخب شخصا مختلفا إذا كنا نشعر بأن الرئيس لايستحق ثقتنا، ولكن في الوقت الحالي فانه رئيس الدولة وسط أزمة "كورونا".

وقال وايلدز إنه من "واجب الجميع أن يجعلوا المهاجرين الجدد إلى الدولة يشعرون بحسن الضيافة التي كان أجدادنا المؤسسون يظهرونها". وأضاف "أستطيع إن أطلق أحكامي، ولكن ليس هذا الوقت المناسب، اذ أننا نحتاج في الوقت الحاضر إلى العمل".

ترجمة: حسن عبده حسن عن "ديلي ميل"