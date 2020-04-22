رئيس مدغشقر يكشف عن دواء لعلاج «كورونا».. ويجربه بنفسه

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

بعد يوم على تخفيف إجراءات الحجر المفروضة في المدن الرئيسة الثلاث بمدغشقر، من أجل احتواء وباء كوفيد-19، أطلق رئيس البلاد أندريه راجولينا، علاجاً عشبياً محلياً، يُزعم أنه يمنع الإصابة بفيروس كورونا الجديد ويعالجه.

وقال أندريه راجولينا: "لقد أجريت الاختبارات.. وتمت معالجة شخصين الآن بواسطة هذا العلاج". وأضاف: "هذا الشاي العشبي يعطي نتائج في 7 أيام"، مشيراً وهو يرتشف جرعة منه "سأكون أول من يشرب هذا العلاج اليوم، أمامكم، لأثبت لكم أن هذا المنتج يشفي ولا يقتل".

والعلاج أو الشراب، الذي أطلق عليه اسم "كوفيد العضوي"، مشتق من عشبة "الشيح"، وهي نبات أثبت فعاليته في علاج الملاريا، إلى جانب مجموعة من أعشاب أخرى، وفقاً لمعهد مدغشقر للأبحاث التطبيقية.

وبحسب ما ذكرت "فرانس برس"، فإنه لم يتم تقييم سلامة هذا العلاج وفعاليته دولياً، كما لم يتم نشر أي بيانات من التجارب التي أجريت قبل تطويره.